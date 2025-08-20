Müller über Hoeneß: „Nicht sehr glücklich“

Thomas Müller hat sich erneut zu seinem Abschied beim FC Bayern München geäußert. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ wiederholte der 35-Jährige, dass sein Bayern-Aus für ihn aus dem Nichts kam: „Die Entscheidung, dass ich keinen neuen Vertrag mehr bekommen werde, kam für mich zu diesem Zeitpunkt und aufgrund der vorherigen Kommunikation schon überraschend.“ Auch das Vorpreschen von Uli Hoeneß, der dem Offensivspieler öffentlich dazu riet, seine Karriere im Sommer bei den Bayern zu beenden, kam nicht gut bei Müller an: „Der Verein hatte intern bereits entschieden und es mir noch nicht mitgeteilt. Dass Uli Hoeneß dann versucht hat, ‚mir eine Brücke zu bauen‘, und sich öffentlich zu meiner Vertragssituation auf der Kino-Premiere meiner Doku geäußert hat, fand ich ehrlicherweise nicht sehr glücklich.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Seinen Wechsel zu den Vancouver Whitecaps begründet er derweil mit dem Gesamteindruck: „Das Gesamtpaket war einfach spitze. Die sportlichen Ambitionen der Whitecaps in Kombination mit der tollen Stadt haben mich überzeugt. Die Gespräche mit Sportdirektor Axel Schuster und Trainer Jesper Sörensen waren von Beginn an total offen. Das hat mir gefallen. Es hat für mich von Beginn an super gepasst.“