Xhaka erläutert Bayer-Flucht

Der Wechsel von Granit Xhaka von Bayer Leverkusen zu Premier League-Aufsteiger AFC Sunderland kam überraschend. In einem Interview mit dem ‚Blick‘ erklärt der 32-Jährige nun die Beweggründe für den Abschied von der Werkself: „Dass Xabi Alonso den Verein eines Tages verlassen würde, hätte jeder vorhersagen können. Die verschiedenen Abgänge aus Leverkusen sind aus Sicht des Vereins und der Spieler nachvollziehbar. Irgendwann habe ich mehrere Angebote erhalten. Sunderland hat alles, absolut alles getan, um mich zurück nach England zu holen. Wenn ein Verein einem das Gefühl gibt, wäre es fast unhöflich, das nicht in Betracht zu ziehen. Ich war so gerührt von den Verantwortlichen. Ich konnte nicht nein sagen.“

Der erste Kontakt zu den Black Cats sei einen Tag vor der Abreise ins Bayer-Trainingslager in Rio de Janeiro zustande gekommen und durch den Klubeigentümer Kyril Louis-Dreyfus erfolgt. Überzeugt habe Xhaka schließlich die neue Perspektive: „Der Verein kommt aus einer Situation, die mich an die Anfänge meiner Eltern erinnert – aus dem Nichts. Und ich habe das Gefühl, dass mir diese Erfahrung hier für meine Zukunft am meisten nützen wird. Warum? Ich möchte irgendwann eine Karriere als Trainer verfolgen. Deshalb ist es wichtig, Momente des Leidens und der Solidarität zu erleben.“