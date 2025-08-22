Drei Neue im Anflug: BVB stellt sich neu auf

Bei Borussia Dortmund löst sich der Transferstau kurz vor Ligastart auf wie eine freigeschüttelte Ketchupflasche. Mehr als zwei Monate ist die Verpflichtung von Jobe Bellingham (19) mittlerweile her. Nach langem Warten stehen mit Aarón Anselmino oder Charlie Cresswell, Carney Chukwuemeka und Fábio Silva aber gleich drei Neue bei der Borussia auf der Matte, die schnell ihren Weg ins Team von Trainer Nico Kovac finden könnten.

Innenverteidigung: Aarón Anselmino (20) oder Charlie Cresswell (23)

Am schnellsten könnte es Anselmino respektive Cresswell in die Startelf spülen, denn in der Defensive drückt der Schuh gewaltig. Nico Schlotterbeck (25), Emre Can (31) und Niklas Süle (29) sind verletzt. Im DFB-Pokal bestritt Filippo Mane (20) sein erstes Profipflichtspiel für den BVB in der Abwehrdreierkette – Alternativen existieren derzeit nicht.

Mittelfeld: Carney Chukwuemeka (21)

Der Engländer hat bereits in der abgelaufenen Rückrunde im BVB-Trikot seine Leistung unter Beweis gestellt. Entsprechend kurz dürfte die Eingewöhnungszeit beim hochveranlagten Rechtsfuß ausfallen. Spannend wird sein, welcher der Etablierten weichen muss. Marcel Sabitzer ist so etwas wie der Gewinner der Vorbereitung, Pascal Groß unter Kovac normalerweise gesetzt. Für mehr Dynamik könnte Chukwuemeka an der Seite von Sabitzer auflaufen.

Angriff: Fábio Silva (23)

Neben Stammkraft Serhou Guirassy (29) streiten sich aktuell mit Maximilian Beier (22) und Karim Adeyemi (23) sprintstarke Angreifer um Spielminuten. Mit Silva bekommt der BVB einen Spieler, der für eine weitere Dimension im Angriff sorgen könnte. Der Portugiese kann Guirassy sowohl als Zielspieler ersetzen als auch an der Seite des Guineers agieren. Bei einer Ablöse von rund 30 Millionen Euro ist auch zu erwarten, dass Silva nicht ausschließlich für die Jokerrolle eingeplant ist.

So könnte der BVB demnächst starten