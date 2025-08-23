Menü Suche
38 Millionen im Jahr: Macht Fernandes den Abflug?

von Dominik Sandler - Quelle: The Sun
Bruno Fernandes applaudiert den Fans zu @Maxppp

Bei Manchester United könnte Kapitän Bruno Fernandes noch in diesem Sommer das Weite suchen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, befindet sich der 30-Jährige im Austausch mit Al Ittihad. Der Portugiese soll dem saudi-arabischen Klub eine saftige Forderung gestellt haben, er würde gerne 38 Millionen Euro im Jahr verdienen.

Über einen Wüsten-Wechsel des zentralen Mittelfeldspielers ranken sich seit Monaten viele Gerüchte, bislang hat Fernandes einen Abgang von den Red Devils aber immer ausgeschlossen. Die ersten Gespräche mit Al Ittihad sollen aber laut der ‚Sun‘ sehr positiv verlaufen sein. Gut möglich also, dass in den letzten Tagen des Transfersommers noch Bewegung in die Personalie kommt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
