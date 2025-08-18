Real-Interesse: Der Preis für Konaté

Trainer Xabi Alonso ist von seinen Innenverteidigern bei Real Madrid nicht restlos überzeugt. Insbesondere Antonio Rüdiger (32), David Alaba (33) und Raúl Asencio (22) konnten den neuen Coach noch nicht für sich gewinnen. Dem hat es Ibrahima Konaté angetan, für den die Königlichen allerdings tief in die Tasche greifen müssten.

Wie die ‚Sport‘ unter Berufung auf den Liverpool-Insider DaveOCKOP berichtet, fordern die Reds 40 Millionen Euro für den 26-Jährigen, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Bei den Blancos muss man nun abwägen, ob der Innenverteidiger den Preis wert ist, oder ob man auf einen ablösefreien Transfer 2026 pokert.

An der Anfield Road hofft man dagegen noch auf eine Vertragsverlängerung des Ex-Leipzigers. Knackpunkt ist unter anderem das Gehalt, das aktuell bei rund 81.000 Euro pro Woche liegt. Konaté fordert allerdings rund 231.000 Euro. Die Reds pochen auf eine Entscheidung vor Ende des Transferfensters.