Reinier schießt gegen Real | Chelsea unterstützt Jota-Familie

Keine Chance

So gut wie sich die Transfers von Vinicius Junior (25) und Rodrygo (24) bei Real Madrid ausgezahlt haben, so groß war die Fehlinvestition im Fall Reinier. Der heute 23-Jährige kam Anfang 2020 als großes Versprechen für 30 Millionen Euro von Flamengo zu den Königlichen, konnte in der spanischen Hauptstadt aber nie Fuß fassen. Satte viermal wurde der Offensivspieler verliehen, unter anderem zu Borussia Dortmund, ehe die unglückliche Ehe diesen Sommer mit dem Wechsel zu Atlético Mineiro geschieden wurde. Gut behandelt fühlte sich Reinier bei den Blancos offenbar nicht.

Während seiner offiziellen Vorstellung monierte das ehemalige Wunderkind die ihm nicht zugestandenen Chancen bei Real Madrid: „Ich finde es seltsam, einen Spieler für fünf Saisons zu verpflichten und ihn dann keine einzige vollständige Vorbereitung absolvieren zu lassen.“ Gleichzeitig betonte Reinier, sich fortan auf seine Zukunft fokussieren zu wollen. Bei seinem Debüt gelang ihm dies bereits, nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung in der 84. Minute in der Copa Sudamericana gegen Godoy Cruz bereitete er den 2:1-Siegtreffer vor.

Das Herz am rechten Fleck

Der Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva sorgt gerade in der Premier League noch immer für Betroffenheit. Sowohl der FC Liverpool als auch nationale wie internationale Konkurrenten trauern um den mit 28 Jahren viel zu früh verstorbenen Portugiesen. Damit sich die Familien der Brüder zumindest keine finanziellen Sorgen machen müssen, greift der FC Chelsea nun unter die Arme.

Wie ‚The Athletic‘ berichtet, spendet der Klub-WM-Sieger einen Teil des Preisgelds, das für die Spieler vorgesehen war, an die Hinterbliebenen. Insgesamt hatten die Blues bei dem Turnier in den Vereinigten Staaten rund 133 Millionen Euro eingestrichen. Der FC Liverpool hat derweil ein Memorial enthüllt, an dem die Fans dauerhaft um Jota trauern können. Der Premier League-Auftakt der Reds gegen den AFC Bournemouth heute Abend (21 Uhr) dürfte besonders emotional werden.