Gute Nachrichten von Wanner

von Lukas Weinstock
Paul Wanner im Einsatz für den FC Bayern @Maxppp

Paul Wanner arbeitet weiter an seinem Comeback. Am heutigen Dienstag hat der Offensivakteur des FC Bayern erstmals wieder mit dem Ball trainiert. Der Linksfuß hatte sich im Testspiel gegen Tottenham Hotspur (4:0) vor zwölf Tagen eine Bandverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen.

Wanner könnte den deutschen Rekordmeister noch in diesem Sommer verlassen. Der 19-Jährige wird von der PSV Eindhoven umworben, die Gespräche sowohl mit dem Spieler selbst als auch mit den Münchnern schreiten gut voran. Unklar ist aber nach wie vor das Transfermodell. Wanners Vertrag bei den Bayern läuft bis 2027.

