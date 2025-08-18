Es wird konkret: Bayern verhandelt Wanner-Deal

Wann Paul Wanner nach seiner Bänderverletzung wieder voll ins Mannschaftstraining des FC Bayern einsteigen kann, ist aktuell unklar. Womöglich kehrt der 19-Jährige nur für kurze Zeit zurück, ehe er sich komplett verabschiedet. Wie ‚soccernews.nl‘ berichtet, steht Wanners Abschied kurz bevor.

Die PSV Eindhoven habe die Verpflichtung des Spielmachers wieder fest im Visier und befinde sich sowohl mit der Spielerseite als auch den Bayern in Verhandlungen. Die intensiven Gespräche zwischen den Klubs laufen, wie deutsche Quellen ‚soccernews.nl‘ gegenüber bestätigen, sehr gut. Mit Wanner selbst stehe eine Einigung kurz bevor. Der Linksfuß ist noch vertraglich bis 2027 an die Münchner gebunden.

Bei der PSV soll Wanner den zu Bayer Leverkusen abgewanderten Malik Tillman (23/35 Mio. Ablöse) ersetzen. Ob der niederländische Meister das Bayern-Talent nur leihen oder sogar direkt verpflichten will, ist dem Bericht zufolge noch offen. Mögliche Transfereinnahmen könnten Bayern aber bei der Verpflichtung von Christopher Nkunku (27/FC Chelsea) zugutekommen, die sich derzeit sehr kompliziert gestaltet.