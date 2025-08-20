Menü Suche
Bayer-Abflug: Weitere Spur bei Palacios

von David Hamza - Quelle: Ben Jacobs
Exequiel Palacios für Bayer im Einsatz @Maxppp

Die Wechselgerüchte um Exequiel Palacios (26) erhalten neue Nahrung. Transferinsider Ben Jacobs berichtet, dass Ronaldo-Klub Al Nassr über die Konditionen eines möglichen Deals informiert wurde. Erst gestern hieß es, Ligarivale Al Ahli habe Kontakt zur Spielerseite aufgenommen. Treibende Kraft ist laut Jacobs der deutsche Trainer Matthias Jaissle.

Bei Bayer Leverkusen steht Palacios noch bis 2028 unter Vertrag. Der Bundesligist soll verkaufsbereit sein, sollte ein Interessent 45 Millionen Euro auf den Tisch legen. Bayer hatte den argentinischen Mittelfeldspieler Anfang 2020 für 17 Millionen von River Plate verpflichtet. In der vergangenen Saison bestritt Palacios 38 Pflichtspiele.

