Nächster Interessent: Bayers Preisschild für Palacios

Die Mannschaft von Bayer Leverkusen ist im Vergleich zur letzten Saison kaum wiederzuerkennen. Zahlreiche Leistungsträger haben den Verein verlassen, ebenso viele neue Gesichter tummeln sich im Schatten der BayArena. Doch noch ist der Exodus nicht zwingend beendet, für Exequiel Palacios gibt es einen neuen Verehrer.

Wie Sacha Tavolieri berichtet, ist Al Ahli an dem Mittelfeldspieler interessiert. Der Wüstenklub hat bereits Kontakt zu den Vertretern des Spielers aufgenommen. Die Werkself will aber 45 Millionen Euro für den Weltmeister sehen.

Der 26-Jährige steht seit 2020 in Diensten der Bayer-Elf und war in den vergangenen Jahren meist gesetzt im Mittelfeldzentrum. Insbesondere mit seiner Ball- und Passsicherheit weiß der Argentinier zu glänzen. Auch in der Premier League und in der La Liga war man zuletzt auf Palacios aufmerksam geworden.