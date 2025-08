Verliert Bayer auch noch Palacios?

Vor Saisonstart gehört Bayer Leverkusen zu den Teams, die am schwierigsten einzuschätzen sind. Zusätzlich zum Trainerwechsel von Xabi Alonso zu Erik ten Hag fand in der Mannschaft ein großer Umbruch statt. Einige wichtige Profis aus der Double-Saison 2023/24 haben die Werkself in diesem Sommer verlassen. Mit Exequiel Palacios könnte noch eine weitere Säule des Erfolgs gehen.

Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, hat West Ham United ein Auge auf den argentinischen Weltmeister geworfen. Die Hammers wollen nach der schwachen Vorsaison, die in der Premier League auf Rang 14 endete, einen leistungsstärkeren und besser abgestimmten Kader zusammenstellen.

Oben auf der Wunschliste

Vor allem im Mittelfeld sind Veränderungen geplant. West Ham ist bereit, sich Angebote für Guido Rodríguez (31) und den von Vorwürfen der Spielmanipulation freigesprochenen Lucas Paqueta (27) anzuhören. Gesucht werden als Ersatz erfahrene Profis, die im Zentrum flexibel auf der Acht oder Sechs agieren können.

Oben auf der Wunschliste stehen neben Palacios auch Jacob Ramsey (24) von Aston Villa und Kiernan Dewsbury-Hall (26) vom FC Chelsea. Letzterer steht jedoch bereits vor einem Wechsel zum FC Everton.

Wichtige Säule bei Bayer

Palacios, der im Doublejahr 36 und in der vergangenen Saison 38 Pflichtspiele für Bayer bestritten hat, war 2020 für 17 Millionen Euro von seinem Jugendklub River Plate nach Leverkusen gewechselt. Sein aktueller Kontrakt läuft noch bis 2028.

Obwohl relativ verletzungsanfällig, gehört er seit einigen Spielzeiten zu den Leistungsträgern und spielstärksten Profis unterm Bayer-Kreuz. Nicht umsonst ranken sich seit einigen Transferphasen bereits Gerüchte um ein ernsthaftes Interesse von Real Madrid.