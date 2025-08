„Viele Schwachstellen“: Ten Hag schlägt Transfer-Alarm

Erik ten Hag hat einen der schwierigsten Jobs im europäischen Fußball angetreten. Der Niederländer soll Bayer Leverkusen, immerhin Double-Sieger der Saison 2023/2024, nach einem riesigen Umbruch wieder zum Erfolg führen. Der 55-Jährige zeigt sich nach den ersten Testspielen zwar ganz angetan, fordert aber vehement Verstärkungen, um das Saisonziel erreichen zu können.

Im Nachgang der Partie gegen Fortuna Sittard (2:1) sprach ten Hag gegenüber dem ‚kicker‘ Klartext: „Nach einer intensiven Trainingswoche haben die Spieler das gut umgesetzt gegen eine ehrgeizige Mannschaft. Vor allem in der ersten Hälfte haben wir sehr gut gespielt, sehr dominant gespielt, mit und gegen den Ball.“ Dennoch sei offensichtlich, dass das noch nicht der Fußball ist, den sich der ehemalige United-Coach vorstelle.

Viele Schwachstellen im Team

„Wir wissen, dass es Zeit brauchen wird, eine komplett neue Mannschaft aufzubauen. Daran werden wir arbeiten. Die ersten Umrisse sind erkennbar, und die müssen wir nun weiter ausbauen“, sagte ten Hag dem Fachmagazin und stellte klar: „Es gibt noch viele Schwachstellen. Auf einigen Positionen müssen wir uns noch verstärken, um das Ziel – unter die ersten Vier zu kommen – zu erreichen.“

Konkrete Positionen nannte der Bayer-Coach dabei nicht. Ziemlich sicher gehört jedoch die Offensive noch zu den Problemstellen der Mannschaft. Diese blieb in den bisherigen Testspielen eher harmlos, gegen Sittard hing Stoßstürmer Patrik Schick (29) komplett in der Luft. Dieser forderte erst vor wenigen Tagen dringend benötigte Verstärkungen.

Ten Hag will neue Ära aufbauen

Eine Ansicht, die er sich offenbar mit ten Hag teilt, der klarstellt: „Vier bis fünf Spieler müssen noch dazukommen.“ Dabei ist bereits jetzt schon klar, dass es noch weitere Abgänge geben wird. Der Wechsel von Lukas Hradecky zur AS Monaco befindet sich kurz vor dem Abschluss und auch Amine Adli will den Klub in Richtung Premier League verlassen.

Zählt man die Abgänge von Florian Wirtz (22), Jeremie Frimpong (24/jeweils FC Liverpool), Jonathan Tah (29/FC Bayern), Odilon Kossounou (24/Atalanta) und Granit Xhaka hinzu, werden aller Voraussicht nach vor Saisonbeginn mindestens sieben wichtige Double-Sieger den Klub verlassen haben.

Ten Hag möchte jedoch nicht zurückschauen, sondern nach vorne: „Das sind die Mechanismen im Top-Fußball, dass viele Spieler gehen und viele kommen. Das kann man nicht verhindern. Das ist einfach so. Auch wenn sie gehen, müssen wir eine gute Mannschaft bauen. Wir haben eine Herausforderung für alle: die Mannschaft, das Trainerteam, alle, die beteiligt sind, bis zum Vorstand. Wir werden eine neue Ära bauen müssen.“