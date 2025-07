Bayer 04: Adli bittet um Wechsel

Amine Adli würde gerne nach England wechseln. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge hat der 25-jährige Offensivspieler die Verantwortlichen bei Bayer Leverkusen gebeten, Gespräche mit den Wolverhampton Wanderers zu führen. Adli soll bereits ein Angebot der Wolves vorliegen.

Auch bei Bayer habe sich der Premier League-Klub gemeldet. In puncto Ablöse soll man aber noch weit auseinanderliegen, die Forderung des Bundesligisten liegt laut der ‚Bild‘ inklusive Boni bei 30 Millionen Euro. Adli, 2021 für 7,5 Millionen Euro vom FC Toulouse gekommen, steht noch bis 2028 in Leverkusen unter Vertrag. Neben Wolverhampton zeigt auch West Ham United Interesse am marokkanischen Nationalspieler.