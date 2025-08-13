BVB: Schlechte Nachrichten bei Veiga

Niklas Süle (29) wird Borussia Dortmund aufgrund einer Muskelverletzung in der Wade etwa zwei Monate nicht zur Verfügung stehen. Da der BVB mit Waldemar Anton (29) und Youngster Filippo Mané (20) nur noch zwei gesunde Innenverteidiger im Kader hat, läuft die Suche nach einem Ersatz auf Hochtouren.

Neben Juan Giménez (19/Rosario Central), Eivind Helland (20/SK Brann) und Diego Aguado (18/Real Madrid) gehört auch Renato Veiga zu den Optionen. Beim 22-Jährigen sieht sich der BVB jedoch schlechter Kunde ausgesetzt, berichtet Fabrizio Romano. Denn bei der Borussia hatte man bisher gehofft, den flexiblen Defensivspezialisten ausleihen zu können. Der FC Chelsea besteht Romano zufolge aber auf einen festen Verkauf.

Dieser ist für den Bundesligisten dem Bericht zufolge nicht zu realisieren. Neben dem BVB steht Veiga zudem bei zahlreichen anderen Topklubs wie dem FC Bayern und Atlético Madrid auf der Liste. An die Blues ist der Portugiese (fünf Länderspiele) bis 2031 gebunden.