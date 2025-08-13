BVB-Ziel: Silva hat nächstes Angebot auf dem Tisch

Fábio Silva von den Wolverhampton Wanderers erfreut sich auch in Italien größter Beliebtheit. Wie Sacha Tavolieri berichtet, liegt eine Offerte der AS Rom über eine fünfjährige Zusammenarbeit auf dem Tisch des 23-jährigen Angreifers.

Silva erzielte bereits Einigungen mit RB Leipzig und Borussia Dortmund. Zudem hat der Portugiese einige weitere Verehrer aus der Bundesliga sowie innerhalb der Premier League. Silva präferiert laut Tavolieri aber einen Wechsel in die Serie A. Wie die Entscheidung letztlich ausfällt, ist nach wie vor kaum absehbar.