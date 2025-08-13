Bundesliga
BVB-Ziel: Silva hat nächstes Angebot auf dem Tisch
@Maxppp
Fábio Silva von den Wolverhampton Wanderers erfreut sich auch in Italien größter Beliebtheit. Wie Sacha Tavolieri berichtet, liegt eine Offerte der AS Rom über eine fünfjährige Zusammenarbeit auf dem Tisch des 23-jährigen Angreifers.
Unter der Anzeige geht's weiter
Silva erzielte bereits Einigungen mit RB Leipzig und Borussia Dortmund. Zudem hat der Portugiese einige weitere Verehrer aus der Bundesliga sowie innerhalb der Premier League. Silva präferiert laut Tavolieri aber einen Wechsel in die Serie A. Wie die Entscheidung letztlich ausfällt, ist nach wie vor kaum absehbar.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden