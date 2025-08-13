Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

BVB-Ziel: Silva hat nächstes Angebot auf dem Tisch

von Lukas Hörster - Quelle: Sacha Tavolieri
Sieht nicht so aus, aber Fábio Silva setzt zum jubeln an @Maxppp

Fábio Silva von den Wolverhampton Wanderers erfreut sich auch in Italien größter Beliebtheit. Wie Sacha Tavolieri berichtet, liegt eine Offerte der AS Rom über eine fünfjährige Zusammenarbeit auf dem Tisch des 23-jährigen Angreifers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Silva erzielte bereits Einigungen mit RB Leipzig und Borussia Dortmund. Zudem hat der Portugiese einige weitere Verehrer aus der Bundesliga sowie innerhalb der Premier League. Silva präferiert laut Tavolieri aber einen Wechsel in die Serie A. Wie die Entscheidung letztlich ausfällt, ist nach wie vor kaum absehbar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Serie A
BVB
RB Leipzig
Rom
Wanderers
Fábio Silva

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Serie A Serie A
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Rom Logo AS Rom
Wanderers Logo Wolverhampton Wanderers
Fábio Silva Fábio Silva
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert