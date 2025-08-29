Menü Suche
Nürnberg bedient sich in Hoffenheim

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Tim Drexler hat den Ball im Blick @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg holt Tim Drexler zurück an Bord. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind sich die Franken mit der TSG Hoffenheim bereits über eine Leihe ohne Kaufoption einig, lediglich letzte Details müssen noch geklärt werden. Im Kraichgau steht der Innenverteidiger noch bis 2028 unter Vertrag.

Schon in der Rückrunde der vergangenen Saison lief Drexler für den Club auf und gehörte beim Zweitligisten zum Stammpersonal. Bis zuletzt galt Dynamo Dresden als Favorit auf eine Verpflichtung des 20-Jährigen, das Rennen macht nun aber der Ligarivale aus Franken.

