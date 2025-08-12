Bayer: Durchbruch im Badé-Poker?

Bayer Leverkusen steuert offenbar mit großen Schritten auf die Verpflichtung von Loïc Badé zu. Wie die andalusische Sportzeitung ‚Estadio Deportivo‘ berichtet, steht der Transfer des 25-jährigen Innenverteidigers kurz bevor, soll noch in dieser Woche abgewickelt werden. Der FC Sevilla erhalte die geforderten 30 Millionen Euro plus fünf Millionen Boni für den französischen Nationalspieler, der noch einen Vertrag bis 2029 besitzt.

Auch ‚Sky‘ berichtet von heißen Gesprächen zwischen den Klubs – siedelt die Ablöse aber zwischen 25 und 30 Millionen an. Unabhängig vom genauen Preis dürfte Badé als Nachfolger von Jonathan Tah (29/FC Bayern) schon bald in Leverkusen auf der Matte stehen. Mit dem Spieler selbst ist sich der deutsche Vizemeister schon länger einig.