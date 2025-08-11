Erstes Angebot: Bayer kommt Badé-Deal näher

Bayer Leverkusen drängt weiter auf die Verpflichtung von Loïc Badé. Laut Fabrizio Romano macht der Bundesligist erhebliche Fortschritte in den Verhandlungen mit dem FC Sevilla über einen Transfer des 25-jährigen Innenverteidigers. Gut möglich, dass der Franzose noch in der laufenden Woche den Weg in Richtung Rheinland einschlägt. Ein erstes Angebot über 20 Millionen Euro wurde laut ‚RMC Sport‘ von den Andalusiern aber abgelehnt.

Zwischen Badé und Leverkusen ist bereits alles geklärt. Neben Bayer galt auch der AFC Bournemouth als möglicher neuer Klub des begehrten Abwehrspielers. Nun deutet vieles darauf hin, dass Badé künftig in der Bundesliga statt in der Premier League seinem Beruf nachgeht.