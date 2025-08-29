32 Millionen: Benfica schnappt sich Sudakov

Georgiy Sudakov verlässt die Ostukraine und heuert in Portugal an. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich Benfica Lissabon und Shakhtar Donetsk auf einen Transfer des ukrainischen Spielmachers geeinigt. Demnach wechseln zunächst 27 Millionen Euro den Besitzer, fünf Millionen Euro sind optional. Die Weiterverkaufsbeteiligung soll laut dem Transferinsider bei über 20 Prozent liegen.

Sudakov wird seit 2017 bei Shaktar ausgebildet. Für den 22-jährigen Kreativspieler ist es das erste Engagement außerhalb des Donbass‘. In 148 Pflichtspielen war er an 61 Toren direkt beteiligt.