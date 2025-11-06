Champions League: Die FT-Topelf des 4. Spieltags

Auch am 4. Spieltag der Champions League ging es heiß her und viele Tore sind gefallen. Der FC Bayern beeindruckte auf unterschiedliche Weise beim 2:1 gegen Paris St. Germain und stellt zwei Spieler in der FT-Topelf. Borussia Dortmund geriet bei Manchester United mit 1:4 unter die Räder, der Spieler des Spieltags kommt deshalb auch von den Skyblues.
Spieler des Spieltags: Phil Foden
Mit einer beeindruckenden Leistung und zwei Toren gegen Borussia Dortmund schnappt sich Phil Foden die Auszeichnung des Spieler des Spieltags. Der 25-jährige Engländer hatte dank seiner stetigen Torgefahr einen enormen Anteil am 4:1-Erfolg von Manchester City über den BVB. Nachdem er in den vergangenen Wochen torlos geblieben war, meldete sich Foden mit einem wichtigen Doppelpack zurück. Insgesamt steht der offensive Mittelfeldspieler nun bei 20 Champions League-Toren in seiner Karriere.
Die FT-Topelf
Die Ergebnisse im Überblick
- Slavia Prag – Arsenal 0:3
- SSC Neapel - Eintracht 0:0
- Atlético - Saint-Gilloise 3:1
- FC Liverpool - Real Madrid 1:0
- Bodö/Glimt - AS Monaco 0:1
- Juventus - Sporting 1:1
- Olympiakos - PSV Eindhoven 1:1
- PSG - FC Bayern 1:2
- Tottenham - Kopenhagen 4:0
- Paphos FC - Villarreal 1:0
- Qarabag - FC Chelsea 2:2
- Ajax - Galatasaray 0:3
- Benfica - Leverkusen 0:1
- FC Brügge - FC Barcelona 3:3
- Inter - Kairat Almaty 2:1
- ManCity - Borussia Dortmund 4:1
- Newcastle - Athletic Bilbao 2:0
- Marseille - Atalanta 0:1
