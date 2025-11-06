Champions League: Die FT-Topelf des 4. Spieltags

Spieler des Spieltags: Phil Foden

Mit einer beeindruckenden Leistung und zwei Toren gegen Borussia Dortmund schnappt sich Phil Foden die Auszeichnung des Spieler des Spieltags. Der 25-jährige Engländer hatte dank seiner stetigen Torgefahr einen enormen Anteil am 4:1-Erfolg von Manchester City über den BVB. Nachdem er in den vergangenen Wochen torlos geblieben war, meldete sich Foden mit einem wichtigen Doppelpack zurück. Insgesamt steht der offensive Mittelfeldspieler nun bei 20 Champions League-Toren in seiner Karriere.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick