City will bei Bayer-Transfer dazwischenfunken

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
Maghnes Akliouche im Training der AS Monaco @Maxppp

Bayer Leverkusen bekommt im Kampf um Maghnes Akliouche von der AS Monaco namhafte Konkurrenz. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat auch Manchester City den 23-Jährigen auf seine Shortlist für die verbleibenden Tage des Sommertransferfensters gesetzt. Der Flügelspieler könnte eine deutlich kostengünstigere Alternative zu Rodrygo (24) von Real Madrid sein, den die Skyblues als ihr neues Transferziel ausgemacht haben.

Die Werkself wiederum hat Akliouche als Ideallösung für die rechte Offensivseite auserkoren. Die Monegassen fordern dem Vernehmen nach mindestens 50 Millionen Euro für den zwölffachen U21-Nationalspieler. Der Linksfuß stammt aus der Monaco-Jugend und spielte eine extrem starke Vorsaison mit 19 Scorerpunkten in 43 Pflichtspielen.

