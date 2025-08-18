Werder ausgestochen: Union schnappt sich Köhn

Neben Werder Bremen lotet offenbar ein weiterer Bundesligist eine Zusammenarbeit mit Derrick Köhn (26) aus. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, hat Union Berlin bei Galatasaray eine Offerte für den Linksverteidiger eingereicht.

Mehr noch: Laut dem türkischen Journalisten Ferhat Kiziltas besteht sogar schon eine Einigung zwischen den Klubs. Die Rede ist von einer Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro sowie einer Weiterverkaufsbeteiligung über zehn Prozent.

Update (11:13 Uhr): ‚Sky‘ geht von einer 20-prozentigen Weiterverkaufsbeteiligung aus. Darüber hinaus seien lediglich Details zwischen den Vereinen zu klären, bis der Deal über die Bühne gebracht wird.

Zwischenzeitlich war Köhn, der die vergangene Spielzeit leihweise in Bremen verbracht hatte und am Bosporus nur noch bis 2026 unter Vertrag steht, auch beim 1. FC Köln ein Thema. Der Bundesliga-Aufsteiger entschied sich jedoch für eine Leihe von Kristoffer Lund (23) vom Palermo FC.