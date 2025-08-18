VfB: Kehrtwende bei Vagnoman?

Der VfB Stuttgart könnte doch noch den 2026 auslaufenden Vertrag von Josha Vagnoman verlängern. Der ‚kicker‘ berichtet, dass eine „zuletzt als ausgeschlossen geltende Vertragsverlängerung wieder möglich“ sei. Passend dazu fand Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nach der 1:2-Niederlage im Supercup gegen den FC Bayern ausschließlich lobende Worte für den 24-Jährigen.

„Josh hat eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt. Er kam sehr, sehr fit aus dem Sommerurlaub, war bei der Generalprobe gegen den FC Bologna und auch jetzt gegen den FC Bayern einer unserer besten Spieler auf dem Platz“, so Wohlgemuth nach dem Bayern-Spiel. In Lorenz Assignon (25) hat der VfB eigentlich schon den Vagnoman-Nachfolger verpflichtet. Durch seine Leistungen hat Vagnoman aktuell aber die Nase vorn und könnte doch noch mit einem neuen Vertrag belohnt werden.