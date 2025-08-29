Nur Details fehlen: St. Juste vor Union-Wechsel

Innenverteidiger Jeremiah St. Juste steht vor der Rückkehr in die Bundesliga. Wie der ‚kicker‘ berichtet, sind zwischen Union Berlin und Sporting Lissabon nur noch letzte Details zu klären. Dem Fachmagazin zufolge haben die Eisernen mit dem 28-Jährigen schon eine Einigung erzielt, er soll einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

Zudem haben die Köppenicker ein Angebot in Höhe von 2,5 Millionen Euro eingereicht, das durch Boni auf bis zu drei Millionen anwachsen kann. Der schnelle Abwehrspieler war vor drei Jahren für zehn Millionen vom 1. FSV Mainz 05 nach Portugal gewechselt. Im kommenden Jahr läuft sein Vertrag bei Sporting aus.