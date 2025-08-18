Auch der BVB will Bayer-Transferziel Ben Seghir

Nicht nur Bayer Leverkusen interessiert sich für Eliesse Ben Seghir (20) von der AS Monaco. Laut Fabrizio Romano hat auch Borussia Dortmund in den vergangenen 24 Stunden Informationen über den Angreifer eingeholt, um mögliche Rahmenbedingungen für einen Transfer auszuloten.

Wie FT erfuhr, haben beide Bundesligisten sogar schon seit Monaten die Fühler nach dem marokkanischen Nationalspieler (elf Länderspiele) ausgestreckt. Im Gegensatz zur Werkself hat der BVB aber noch kein konkretes Angebot im Fürstentum eingereicht.

Die Leverkusener sind bereits mit einer Offerte über 25 Millionen Euro an den Ligue 1-Klub herangetreten, der wiederum bis zu 40 Millionen aufruft. Damit wäre Ben Seghir immer noch deutlich günstiger als sein Teamkollege Maghnes Akliouche (23), der angesichts des hohen Preisschilds von mindestens 50 Millionen wohl keine Option mehr für den Vizemeister darstellt.