Bayer: 25-Millionen-Angebot für Adli-Nachfolger

Eliesse Ben Seghir könnte seinen marokkanischen Landsmann Amine Adli bei Bayer Leverkusen beerben. FT kann Informationen der französischen Zeitung ‚Monaco-Matin‘ bestätigen, dass der deutsche Klub ein Angebot über 25 Millionen Euro für das 20-jährige Ausnahmetalent der AS Monaco abgegeben hat.

Aller Voraussicht nach wird diese Summer allerdings nicht ausreichen, um die Monegassen von einem Verkauf zu überzeugen. Der Dritte der vergangenen Ligue 1-Saison fordert rund 40 Millionen Euro für den Rechtsfuß, der bevorzugt über die linke Außenbahn agiert.

An dem Voranschreiten der Verhandlungen hängt auch Adlis Zukunft. Der 25-Jährige steht vor dem Wechsel zum AFC Bournemouth, sämtliche Parteien sind sich nach FT-Infos einig. Allerdings geht der Deal erst über die Bühne, wenn Bayer Ersatz an Land gezogen hat.