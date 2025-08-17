Mega-Ablöse winkt: Vollständige Einigung bei Adli

Ein weiterer Meistermacher von 2024 wird Bayer Leverkusen wohl zeitnah verlassen. Nach FT-Informationen hat sich der Bundesligist mit dem AFC Bournemouth auf ein Ablösepaket von 30 Millionen Euro geeinigt. Spieler und Klub hatten bereits vor einigen Tagen Einigung erzielt, Adli soll bei den Cherries bis 2030 unterschreiben.

Eine Hürde ist allerdings noch zu nehmen: Der Transfer soll erst final abgewickelt werden, wenn die Leverkusener positionsgetreuen Ersatz verpflichtet haben. An dieser Stelle hakt es zur Stunde noch.

Auf der Kandidatenliste stehen unter anderem Maghnes Akliouche (23) von der AS Monaco und Facundo Buonanotte (20) von Brighton & Hove Albion, bei beiden Personalien sind allerdings noch einige Schritte zu gehen, sodass sich Adli vorerst gedulden muss.