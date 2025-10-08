VfB: El Khannouss-Deal im Vorbeigehen?

Die Fans des VfB Stuttgart können sich aller Voraussicht nach über die Saison hinaus an Bilal El Khannouss (21) erfreuen. Laut der ‚Bild‘ wird sich die Kaufoption, die die Schwaben für die Leihgabe von Leicester City besitzen, „fast sicher“ in eine Kaufpflicht umwandeln, da diese nur an sehr leicht zu erreichende Bedingungen geknüpft sei.

Der Boulevardzeitung zufolge gehen die VfB-Verantwortlichen „so gut wie sicher“ davon aus, dass die Voraussetzungen für den entsprechenden Passus erfüllt werden und der spielstarke Offensivmann auch in der kommenden Spielzeit in Bad Cannstatt die Schuhe schnüren wird.

VfB winkt Schnäppchen-Deal

Trifft der wahrscheinliche Fall ein, muss der VfB laut der ‚Bild‘ eine Sockelablöse von 18 Millionen Euro plus eine weitere mögliche Million durch etwaige Boni an Leicester entrichten. Im Sommer hatte der DFB-Pokalsieger eine Leihgebühr von rund 3,5 Millionen Euro gezahlt.

Setzt El Khannouss seine beeindruckende Entwicklung fort, wird man in Stuttgart mit einer Kaufpflicht zu diesem Preis wohl sehr gut leben können. In bislang sechs Einsätzen konnte der marokkanische Nationalspieler (24 Länderspiele) bereits drei Tore beisteuern. Zuletzt avancierte er am vergangenen Sonntag mit seinem 1:0-Siegtreffer gegen den 1. FC Heidenheim zum Matchwinner.