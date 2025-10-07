Gerücht um Rückkehr von ten Hag

Erik ten Hag könnte demnächst wieder bei Ajax Amsterdam anheuern. In niederländischen und englischen Medien kursiert das entsprechende Gerücht, wonach der 55-jährige Niederländer den wackelnden Trainer John Heitinga beerben könnte.

Der Journalist Lentin Goodijk von ‚Voetbal International‘ geht sogar davon aus, dass ten Hag erste Wahl bei Ajax sei. Erst Anfang September war er nach nur drei Pflichtspielen als Trainer von Bayer Leverkusen entlassen worden. Ajax coachte ten Hag schon zwischen 2017 und 2022.