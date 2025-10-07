Menü Suche
Kommentar 1
Eredivisie

Gerücht um Rückkehr von ten Hag

von Lukas Hörster - Quelle: Voetbal International
ten Hag @Maxppp

Erik ten Hag könnte demnächst wieder bei Ajax Amsterdam anheuern. In niederländischen und englischen Medien kursiert das entsprechende Gerücht, wonach der 55-jährige Niederländer den wackelnden Trainer John Heitinga beerben könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Journalist Lentin Goodijk von ‚Voetbal International‘ geht sogar davon aus, dass ten Hag erste Wahl bei Ajax sei. Erst Anfang September war er nach nur drei Pflichtspielen als Trainer von Bayer Leverkusen entlassen worden. Ajax coachte ten Hag schon zwischen 2017 und 2022.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Eredivisie
Ajax
Leverkusen
Erik ten Hag

Weitere Infos

Eredivisie Eredivisie
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Erik ten Hag Erik ten Hag
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert