Menü Suche
Kommentar 3
FT-Exklusiv Bundesliga

Bayer-Abschied naht: Adli einig mit neuem Klub

Der Aderlass bei Bayer Leverkusen geht in die nächste Runde. Amine Adli hat sich mit einem neuen Klub auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

von Tobias Feldhoff - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Amine Adli im Kampf um den Ball @Maxppp

Amine Adli (25) könnte der nächste Meister von 2024 sein, der Bayer Leverkusen in diesem Sommer verlässt. Wie FT exklusiv erfuhr, hat sich der Linksfuß mit dem AFC Bournemouth auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs laufen noch, befinden sich nach FT-Informationen aber in einem fortgeschrittenen Stadium. Es sieht also alles danach aus, als würde sich das nächste Mitglied des Meisterteams von 2024 verabschieden.

Unter anderem haben bereits Florian Wirtz (22), Granit Xhaka (32), Jeremie Frimpong (24), Jonathan Tah (29) und Lukas Hradecky (35) den Hut genommen. Adli, 2021 aus Toulouse gekommen, steuerte in seinen vier Jahren bei Bayer in 94 Partien 14 Treffer und ebenso Vorlagen bei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Leverkusen
Bournemouth
Amine Adli

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Amine Adli Amine Adli
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert