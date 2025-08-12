Bayer-Abschied naht: Adli einig mit neuem Klub

Amine Adli (25) könnte der nächste Meister von 2024 sein, der Bayer Leverkusen in diesem Sommer verlässt. Wie FT exklusiv erfuhr, hat sich der Linksfuß mit dem AFC Bournemouth auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs laufen noch, befinden sich nach FT-Informationen aber in einem fortgeschrittenen Stadium. Es sieht also alles danach aus, als würde sich das nächste Mitglied des Meisterteams von 2024 verabschieden.

Unter anderem haben bereits Florian Wirtz (22), Granit Xhaka (32), Jeremie Frimpong (24), Jonathan Tah (29) und Lukas Hradecky (35) den Hut genommen. Adli, 2021 aus Toulouse gekommen, steuerte in seinen vier Jahren bei Bayer in 94 Partien 14 Treffer und ebenso Vorlagen bei.