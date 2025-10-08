BVB wiederbelebt: Kovac verrät sein Erfolgsrezept

Die Verpflichtung von Niko Kovac zu Jahresbeginn hat sich für Borussia Dortmund als Glücksgriff erwiesen. Der Kroate führte die damals elfplatzieren Schwarz-Gelben wider Erwarten noch in die Champions League und steht auch in der laufenden Saison gut da mit seinem Team. Zwischenzeitlich wurde er auch schon mit einer Vertragsverlängerung bis 2027 belohnt.

Sein Erfolgsrezept verrät Kovac in einem Interview mit ‚Sky‘ nun höchstselbst. „Was wichtig ist im Sport und meines Erachtens wird das immer mehr vernachlässigt: Fußball ist eine Laufleistungssportart. Man muss körperlich fit sein.“

Zwar habe der BVB laut Kovac zuletzt auch spielerisch große Schritte gemacht und erspiele sich viele Torchancen, dennoch gelte: „Als ehemaliger Spieler sehe ich Fitness vielleicht anders als andere. Und wenn das gegeben ist, muss ein Spieler nicht darüber nachdenken, ob er einen Lauf mitmacht. Es funktioniert einfach.“