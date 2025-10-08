Baumgarts wichtige Rolle beim Ansah-Coup

Für Ilyas Ansah spielte Coach Steffen Baumgart eine maßgebliche Rolle bei seiner Entscheidung für Union Berlin. „Für einen jungen Spieler ist der Trainer eine der wichtigsten Personen im Verein. Er erklärte mir deutlich, welche Rolle ich einnehmen könne – ich dafür die nötige Zeit bekäme und auch Fehler machen dürfe. Er stellte mir darüber hinaus Einsätze in Aussicht, wenn ich hart arbeite und meine Leistungen bringe. Das ist das, was man hören will: Vertrauen. Deshalb habe ich mich für Union entschieden und will dieses Vertrauen zurückzahlen“, so der Angreifer im Interview mit der ‚Sport Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer wechselte Ansah für vier Millionen Euro vom SC Paderborn nach Köpenick, davor hatten zahlreiche weitere Bundesligisten um den 20-Jährigen gebuhlt. Bei seinem neuen Arbeitgeber schlug der 1,97 Meter große Rechtsfuß sofort ein, steht nach sechs Bundesliga-Einsätzen bereits bei vier Treffern. Das hat laut der ‚Sport Bild‘ auch den ghanaischen Verband auf den Plan gerufen. Über einen möglichen Verbandswechsel sagt der deutsche U21-Nationalspieler: „Ich bin aus der U20 in die U21 des DFB gekommen, darüber freue ich mich sehr – darauf fokussiere ich mich. Ich bin kein Fan, etwas voreilig zu entscheiden beziehungsweise mir Gedanken darüber zu machen.“