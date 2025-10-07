Terzic-Entscheidung gefallen

Edin Terzic hat der AS Monaco offenbar abgesagt. Laut einem Bericht der ‚L’Équipe‘ sind die Verhandlungen zwischen dem Ex-BVB-Coach und dem Ligue 1-Klub im Laufe des gestrigen Montags gescheitert und abgebrochen worden. Der 42-Jährige sei von der Aufgabe nicht begeistert gewesen. Zuvor hatte die französische Sportzeitung Terzic als einen der Kandidaten für die Nachfolge von Adi Hütter genannt, der wohl kurz vor dem überraschenden Aus steht.

Nach der Absage prüft Monaco nun weitere Optionen. Auch Marco Rose und Thiago Motta werden im Fürstentum gehandelt, kontaktiert wurden die beiden Übungsleiter der ‚L’Équipe‘ zufolge bislang nicht. Darüber hinaus tendiere Sérgio Conceição zu einem Engagement beim Saudi-Klub Al Ittihad.