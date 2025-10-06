Hütter vor dem Rausschmiss

Adi Hütter muss offenbar ernsthaft um seinen Job als Trainer der AS Monaco bangen. Laut Fabrizio Romano könnte der 55-Jährige bereits während dieser Länderspielpause von seinen Aufgaben entbunden werden. Im Fürstentum prüfe man derzeit die Optionen für die Ernennung eines neuen Übungsleiters.

Das kommt durchaus überraschend, steht die AS doch in der Ligue 1 immerhin nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Paris St. Germain auf dem fünften Platz. Zudem konnte man am vergangenen Mittwoch in der Champions League Manchester City einen Punkt abringen. Allerdings warten die Monegassen mittlerweile seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg, mussten dazu im September am ersten Spieltag der Königsklasse eine empfindliche 1:4-Niederlage beim FC Brügge einstecken.

Nun droht Hütter wohl das Aus. Der Österreicher hatte im Sommer 2023 übernommen und sein Team in den vergangenen beiden Spielzeiten als Zweiter und Dritter jeweils in die Champions League geführt. Anfang des Jahres war der ehemalige Bundesliga-Coach (Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt) noch mit einem neuen Vertrag bis 2027 ausgestattet worden.