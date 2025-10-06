25 Millionen für Nübel?

Seit etwas mehr als zwei Jahren hütet Alexander Nüber (29) inzwischen leihweise den Kasten vom VfB Stuttgart. Stand jetzt geht es im kommenden Sommer dann zurück zum FC Bayern, denn laut ‚Sky‘ kommt für die Schwaben weder ein erneutes Gastspiel noch eine Festverpflichtung infrage.

Hintergrund ist, dass das Gesamtpaket aus Gehalt (zehn Millionen Euro) und geforderter Ablöse (20 bis 25 Millionen Euro) nicht zu stemmen sei für den VfB – aktuell übernehmen die Münchner noch einen Großteil von Nübels Salär. Stattdessen sollen die Stuttgarter mit dem aktuell an den SC Paderborn verliehenen Dennis Seimen (19) perspektivisch als Nummer eins planen.

Ob Nübel eine Zukunft in der bayrischen Landeshauptstadt hat, ist fraglich. Einerseits obliegt es Vereinslegende Manuel Neuer (39) selbst, noch ein Jahr an der Säbener Straße dranzuhängen. Darüber hinaus machte Jonas Urbig (22) bereits mit guten Ansätzen auf sich aufmerksam. Womöglich muss sich Nübel also anderweitig orientieren.