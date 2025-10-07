Menü Suche
Großes Interesse an FCA-Juwel Kömür

von Fabian Ley - Quelle: Sky
Nach seinem beeindruckenden Saisonstart weckt Mert Kömür sowohl in Deutschland als auch im Ausland Begehrlichkeiten. Laut ‚Sky‘ zeigen mehrere Klubs aus der Bundesliga und der Premier League Interesse am 20-jährigen Offensivspieler, der noch bis 2029 beim FC Augsburg unter Vertrag steht.

Bei den Fuggerstädtern entwickelt sich Kömür prächtig, steuerte für das Team von Sandro Wagner in der laufenden Saison bereits zwei Tore und ebenso viele Vorlagen bei. Das hat auch den türkischen Verband auf den Plan gerufen, der den deutschen U21-Nationalspieler laut ‚Sky‘ unbedingt für sich gewinnen möchte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
