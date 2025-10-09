Bochum-Überraschung um Hofmann

Der VfL Bochum hat den Vertrag mit Philipp Hofmann offenbar heimlich verlängert. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, wurde das ursprünglich im kommenden Sommer auslaufende Arbeitspapier des Stürmers schon im August vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2028 ausgedehnt. Eine offizielle Bestätigung seitens der Bochumer gab es bislang noch nicht.

Hofmann entschied sich für einen Verbleib beim VfL, obwohl er der Regionalzeitung zufolge ein konkretes Angebot von Hertha BSC vorliegen hatte. Ein spannendes Vertragsdetail hat sich der 32-Jährige dafür zusichern lassen. Der neue Kontrakt gilt nicht für die 3. Liga, im Abstiegsfall würde Bochum seinen Toptorjäger also ablösefrei verlieren. Noch ein Grund mehr, Abstiegsplatz 17 so schnell wie möglich zu verlassen.