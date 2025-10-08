Neuer Trainerjob für Thorup

Viereinhalb Monate nach seinem Aus beim FC Augsburg hat Jess Thorup eine neue Aufgabe gefunden. Der 55-Jährige wird neuer Cheftrainer des ägyptischen Erstligisten Al Ahly Kairo. Der Däne unterschreibt einen Vertrag über zweieinhalb Jahre.

Im Mai musste Thorup im Anschluss an die vergangenen Saison seine Koffer in Augsburg packen, nachdem er die Fuggerstädter auf Platz zwölf geführt hatte. Nun zieht es den Übungsleiter nach Nordafrika.