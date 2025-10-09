Bayern terminiert Neuer-Gespräche – Was wird aus Nübel?

Jahr für Jahr weigert sich Manuel Neuer, die Torwarthandschuhe an den Nagel zu hängen. Auch im kommenden Sommer muss nicht unbedingt Schluss sein, schließlich zeigt der Keeper nach wie vor ansprechende Leistungen, sodass auch der FC Bayern München offen für eine Verlängerung ist. Ein Zeitpunkt für Gespräche mit dem 39-Jährigen steht sogar schon fest.

Wie ‚Sky‘ berichtet, wollen sich beide Parteien im Dezember zusammensetzen, um die Möglichkeit einer Verlängerung zu diskutieren. Dem Bezahlsender zufolge scheint eine weitere gemeinsame Saison aktuell möglich.

Kein Platz für Nübel

Sollte es tatsächlich zu einer Ausdehnung des Arbeitsverhältnisses kommen, dürfte das Buch Alexander Nübel beim Rekordmeister endgültig geschlossen werden. Laut ‚Sky‘ visiert Bayern in diesem Fall einen Verkauf des 29-Jährigen an. Eine erneute Leihe des Torhüters ist derzeit ausgeschlossen.

Zwar ist Nübel aktuell an den VfB Stuttgart ausgeliehen, jedoch planen auch die Schwaben ohne den Nationalkeeper. Das Gehalt von knapp zehn Millionen Euro zuzüglich einer möglichen Ablöse von bis zu 25 Millionen Euro ist für die Schwaben nicht zu stemmen. Die Situation um Neuer in München dürfte Nübel also mit Argusaugen verfolgen.