Kommentar 2
Bayern-Kandidat Timber schnell vom Markt?

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Jurriën Timber im Arsenal-Trikot @Maxppp

Der FC Arsenal könnte zeitnah die angestrebte Verlängerung mit Abwehrspieler Jurriën Timber (24) eintüten. Wie Fabrizio Romano berichtet, sind die Gunners zuversichtlich, dass die Verhandlungen in einem Vollzug münden. Der Niederländer selbst sei ebenfalls darauf aus, einen neuen Kontrakt zu unterschreiben.

Dem Vernehmen nach winkt Timber mehr als eine Verdopplung seines Gehalts auf umgerechnet knapp 230.000 Euro pro Woche. Zuletzt kursierten Gerüchte, der FC Bayern habe beim polyvalenten Defensivakteur angefragt, allem Anschein nach können sich die Münchner einen konkreten Vorstoß aber sparen.

