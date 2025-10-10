Barça beobachtet Abwehr-Wunderkind

Auf der Suche nach einem linksfüßigen Innenverteidiger richten sich die Blicke des FC Barcelona in die Ligue 1. Laut der spanischen ‚Sport‘ sind die Katalanen an Tylel Tati (17) vom FC Nantes interessiert, der seit dieser Saison Stammspieler ist. Der Franzose selbst verfügt über einen Vertrag bis 2028 und möchte die Saison in Frankreich zu Ende spielen, um sich im Profifußball zu etablieren. Das Blatt schätzt seinen derzeitigen Wert auf drei Millionen Euro, geht jedoch davon aus, dass angesichts seines Potenzials eine höhere Summe fällig wird.

Tati fällt besonders durch seine Körpergröße von 1,92 Meter, seine hohe Geschwindigkeit und seine gute Ballbehandlung auf. Nach dem Abgang von Iñigo Martínez (34) hat Barça keinen linksfüßigen Innenverteidiger mehr im Kader und mit defensiven Problemen zu kämpfen, weshalb spätestens zur neuen Saison ein Linksfuß für die Abwehr kommen soll. Konkurrenz droht den Katalanen mit den chronisch klammen Kassen aus der zahlungskräftigen Premier League.