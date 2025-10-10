Menü Suche
Kommentar
Süper Lig

Kayserispor findet Gisdol-Nachfolger

von David Hamza
Markus Gisdol bei einer Pressekonferenz von Lokomotiv Moskau @Maxppp

Kayserispor hat einen Nachfolger für den am Dienstag entlassenen Markus Gisdol gefunden. Laut dem türkischen Journalisten Resat Can Özbudak übernimmt Radomir Djalovic beim Tabellenvorletzten der Süper Lig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kayserispor soll sich mit dem 42-jährigen Montenegriner über einen Vertrag bis 2027 einig sein. Am morgigen Samstagabend werde Djalovic zum ersten Training erwartet. Bis Ende September stand er beim NK Maribor aus Slowenien unter Vertrag.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Kayserispor
Markus Gisdol
Radomir Đalović

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Kayserispor Logo Kayserispor
Markus Gisdol Markus Gisdol
Radomir Đalović Radomir Đalović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert