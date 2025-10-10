Kayserispor findet Gisdol-Nachfolger

Kayserispor hat einen Nachfolger für den am Dienstag entlassenen Markus Gisdol gefunden. Laut dem türkischen Journalisten Resat Can Özbudak übernimmt Radomir Djalovic beim Tabellenvorletzten der Süper Lig.

Kayserispor soll sich mit dem 42-jährigen Montenegriner über einen Vertrag bis 2027 einig sein. Am morgigen Samstagabend werde Djalovic zum ersten Training erwartet. Bis Ende September stand er beim NK Maribor aus Slowenien unter Vertrag.