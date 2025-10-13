Menü Suche
WM-Qualifikation Europa

Spanien: Torres reist ab

von Dominik Sandler - Quelle: rfef.es
Ferran Torres ist schneller als sein Gegenspieler. @Maxppp

Die spanische Nationalmannschaft muss für das Länderspiel gegen Bulgarien am Dienstag (20:45 Uhr) auf Ferran Torres verzichten. Wie die Furia Roja mitteilt, wurde beim Angreifer des FC Barcelona eine Überbelastung der Muskeln festgestellt. Die Zeit bis zum nächsten Spiel der WM-Qualifikation reiche nicht mehr aus, folglich ist der 25-Jährige abgereist.

Selección Española Masculina de Fútbol
Ferran Torres, desconvocado para jugar contra Bulgaria.

ℹ️ Más información:

#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA
Wie lange Torres den Katalanen jetzt fehlen wird, ist noch unklar. Da allerdings keine strukturellen Verletzungen festgestellt wurden, dürfte sich die Ausfallzeit im Rahmen halten. Am Samstag hatte Torres gegen Georgien über die gesamte Spielzeit auf dem Rasen gestanden, Spanien gewann am Ende mit 2:0.

