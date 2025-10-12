Menü Suche
Bedient sich Gala bei PSG?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Fotomac
Lucas Beraldo applaudiert den Fans @Maxppp

Galatasaray möchte die Innenverteidiger-Riege im Winter aufstocken. Laut einem Bericht von ‚Fotomac‘ bekundet der Tabellenführer Interesse an Lucas Beraldo von Paris St. Germain. Gerne wolle man den 21-jährigen Brasilianer mitsamt Kaufoption ausleihen.

Die zentrale Abwehr bei Gala ist nach aktuellem Stand recht dünn aufgestellt. Neben den gestandenen Abdülkerim Bardakci (30) und Davinson Sánchez (29) fehlen hochwertige Alternativen, da Sommerneuzugang Wilfried Singo (24) bis auf weiteres auf der Rechtsverteidiger-Position eingeplant ist.

