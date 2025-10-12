Bedient sich Gala bei PSG?

Galatasaray möchte die Innenverteidiger-Riege im Winter aufstocken. Laut einem Bericht von ‚Fotomac‘ bekundet der Tabellenführer Interesse an Lucas Beraldo von Paris St. Germain. Gerne wolle man den 21-jährigen Brasilianer mitsamt Kaufoption ausleihen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die zentrale Abwehr bei Gala ist nach aktuellem Stand recht dünn aufgestellt. Neben den gestandenen Abdülkerim Bardakci (30) und Davinson Sánchez (29) fehlen hochwertige Alternativen, da Sommerneuzugang Wilfried Singo (24) bis auf weiteres auf der Rechtsverteidiger-Position eingeplant ist.