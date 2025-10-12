Gegen Nordirland: So könnte Deutschland spielen
Am morgigen Montag steht für die DFB-Elf das richtungsweisende Duell mit Nordirland an. Zu Veränderungen in der Startelf ist Julian Nagelsmann eigentlich nicht veranlasst.
Weil Nordirland den Deutschland-Bezwinger Slowakei am Freitag mit 2:0 nach Hause schickte, geht das DFB-Team als Tabellenführer ins Duell mit den Briten. Den Favoritenstatus haben die Spieler von Julian Nagelsmann nicht nur deshalb inne, von einem leichten Sieg in Belfast geht dennoch niemand aus.
„Das wird eine andere Hausnummer als heute“, sagte der Bundestrainer bereits unmittelbar nach dem 4:0-Erfolg gegen Luxemburg, der zwar souverän herausgespielt war – von hoher Fußballkunst konnte aber bis auf wenige Ausnahmen keine Rede sein (hier geht‘s zu den FT-Noten).
Startelf unverändert
An seinem Erfolgsteam vom Freitag dürfte Nagelsmann dennoch nicht rütteln. Den gerade erst genesenen Nico Schlotterbeck nahm er vorsichtshalber schon zur Halbzeit runter, insofern dürfte der Dortmunder erneut beginnen.
Und auch das Experiment mit Joshua Kimmich, gemeinsam mit Serge Gnabry gegen Luxemburg bester Deutscher, auf der Rechtsverteidiger-Position glückte, sodass sich der Bayern-Star in seiner zweitliebsten Rolle vorerst festgespielt haben dürfte.
So könnte Deutschland spielen
