Gegen Nordirland: So könnte Deutschland spielen

Weil Nordirland den Deutschland-Bezwinger Slowakei am Freitag mit 2:0 nach Hause schickte, geht das DFB-Team als Tabellenführer ins Duell mit den Briten. Den Favoritenstatus haben die Spieler von Julian Nagelsmann nicht nur deshalb inne, von einem leichten Sieg in Belfast geht dennoch niemand aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Das wird eine andere Hausnummer als heute“, sagte der Bundestrainer bereits unmittelbar nach dem 4:0-Erfolg gegen Luxemburg, der zwar souverän herausgespielt war – von hoher Fußballkunst konnte aber bis auf wenige Ausnahmen keine Rede sein (hier geht‘s zu den FT-Noten).

Startelf unverändert

An seinem Erfolgsteam vom Freitag dürfte Nagelsmann dennoch nicht rütteln. Den gerade erst genesenen Nico Schlotterbeck nahm er vorsichtshalber schon zur Halbzeit runter, insofern dürfte der Dortmunder erneut beginnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und auch das Experiment mit Joshua Kimmich, gemeinsam mit Serge Gnabry gegen Luxemburg bester Deutscher, auf der Rechtsverteidiger-Position glückte, sodass sich der Bayern-Star in seiner zweitliebsten Rolle vorerst festgespielt haben dürfte.

So könnte Deutschland spielen