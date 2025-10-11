Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

DFB: Leweling reist ab

von Julian Jasch
Jamie Leweling im Porträt @Maxppp

Jamie Leweling wird auch das WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland am Montag (20:45 Uhr) verpassen. Wie der DFB mitteilt, ist der Offensivspieler aus dem Teamquartier aufgrund anhaltender Adduktorenprobleme abgereist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits bei der gestrigen Partie gegen Luxemburg hatte Leweling wegen der Blessur gefehlt. Nun macht sich der 24-Jährige wieder auf den Weg zum VfB Stuttgart. Ob er auch das Auswärtsspiel in einer Woche gegen den VfL Wolfsburg verpassen wird, ist noch offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
WM-Qualifikation Europa
Deutschland
Stuttgart
Jamie Leweling

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
WM-Qualifikation Europa WM-Qualifikation Europa
Deutschland Flag Deutschland
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Jamie Leweling Jamie Leweling
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert