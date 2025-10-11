DFB: Leweling reist ab

Jamie Leweling wird auch das WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland am Montag (20:45 Uhr) verpassen. Wie der DFB mitteilt, ist der Offensivspieler aus dem Teamquartier aufgrund anhaltender Adduktorenprobleme abgereist.

Bereits bei der gestrigen Partie gegen Luxemburg hatte Leweling wegen der Blessur gefehlt. Nun macht sich der 24-Jährige wieder auf den Weg zum VfB Stuttgart. Ob er auch das Auswärtsspiel in einer Woche gegen den VfL Wolfsburg verpassen wird, ist noch offen.