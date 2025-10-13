Traum Nationalmannschaft: Balotelli will angreifen

Stürmer Mario Balotelli steckt sich noch immer große Ziele. Auf einer Veranstaltung der ‚Gazzetta dello Sport‘ sagte der mittlerweile 35-Jährige: „Mein Traum? Ich würde gerne noch ein Spiel in der Nationalmannschaft spielen.“ Aktuell ist der Italiener auf der Suche nach einem neuen Klub, sein letztes Spiel für die Squadra Azzurra hatte er vor sieben Jahren absolviert.

Dass der Traum des ehemaligen Top-Stürmers wohl ein Traum bleibt, ist Balotelli selbst allerdings auch bewusst. „Ich befinde mich ehrlich gesagt in einer Sackgasse. Körperlich geht es mir gut, ich trainiere allein. Ich hatte Angebote aus dem Ausland, habe aber gehofft, noch ein, zwei Jahre in Italien zu bleiben. Aber die Möglichkeit, in Italien zu bleiben, war nicht da.“ Das einstige Enfant Terrible war bis zum Sommer beim FC Genua unter Vertrag, spielte dort aber kaum eine Rolle.