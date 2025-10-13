Premier League
Pickford vor Verlängerung
Jordan Pickford möchte seine Karriere offenbar weiter beim FC Everton fortsetzen. Wie Paul Joyce von ‚The Times‘ berichtet, wird der Schlussmann diese Woche einen neuen langfristigen Vertrag bei den Toffees unterschreiben.
Der 31-Jährige spielt bereits seit 2017 für Everton. Bei der englischen Nationalmannschaft steht er ebenfalls als Nummer eins zwischen den Pfosten.
