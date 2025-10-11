Nagelsmann lässt Kimmich-Position offen

Die Augen der deutschen Anhänger waren groß, als Julian Nagelsmann Joshua Kimmich bei Deutschlands gestrigem 4:0-Sieg gegen Luxemburg wieder als Rechtsverteidiger aufbot. Auf die Frage, ob dies so bleibt, wollte sich der Bundestrainer im Nachgang der Partie gegenüber der ARD jedoch nicht festlegen: „Beim letzten Mal habe ich mich offensichtlich zu sehr festgelegt. Dann heißt es, ich hätte die Rolle rückwärts von der Rolle rückwärts gemacht. Eine Führungsperson muss Entscheidungen treffen, das habe ich gemacht. Mal schauen, wie ich es am Montag entscheide.“

Vor einigen Wochen hatte Nagelsmann noch angekündigt, dass der 30-Jährige in der Nationalmannschaft fortan wie beim FC Bayern München die Position im zentralen Mittelfeld bekleiden wird. Davon abkehren wolle er nur, wenn die Alternativen „komplett versagen.“ Nun gab es die Rolle rückwärts schneller als gedacht.