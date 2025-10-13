Kuriose Bayern-Klausel enthüllt

Noel Aseko Nkili hat bei Hannover 96 einen fulminanten Saisonstart hingelegt. Der 19-Jährige ist bei Trainer Christian Titz im Mittelfeldzentrum gesetzt, der Coach dürfte großes Interesse haben, die Kaufoption zu ziehen. Doch Asekos Stammverein FC Bayern München hat sich abgesichert.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, können die Niedersachsen den Youngster für gut eine Million Euro vom Rekordmeister loseisen. Allerdings besitzt man in München eine Rückkaufoption, die mit 1,5 Millionen Euro nur unwesentlich höher angesiedelt ist. Diese Summe war bislang noch nicht um Umlauf.

Kommt es wirklich zum Szenario, dass von beiden Klauseln Gebrauch gemacht wird, würde Bayern also kaum Verlust machen. Hannover aber hofft, dass Aseko Nkili zwar zum Aufstieg beiträgt, jedoch von den Bayern vorerst nicht als ausreichend gut für das eigene Team eingestuft wird, sodass man dessen Talent noch länger genießen kann. Womöglich ja auch per Leihe ab Sommer?